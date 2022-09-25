Популярний грузинський продюсер, шоумен та учасник українського сезону шоу "Холостяк" та інших телепроектів Іраклі Макацарія, який нещодавно відзначив пишне весілля з молоденькою коханою Лізою Чичуа, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен поділився чарівним фото з обраницею та, схоже, новим членом їхньої родини.

Як видно, фотографію Іраклі зробив, сидячи за кермом автомобіля, а поряд з ним пасажирською сидить Ліла і тримає на руках маленького чарівного песика з білою вовною. Судячи з знімку, парочка перебуває у чудовому настрої, вони мило посміхаються до камери. Не виключено, що саме милий песик став причиною цих щирих усмішок.

Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нове фото Макацарії з його красунею-дружиною: "Як же ви гарні", "Гарні! Щастя вам", "Красиві", "Як ви прекрасні!", "Такі щасливі, будьте все життя такими", "Чарівні", "Які ви красиві. Неймовірна пара", "Дуже красиві. Бажаю сімейного благополуччя", "Ви навіть схожі один на одного!", "Вас уже троє?", "Красива пара", "Яка у тебе гарна жінка", "Ви такі класні", "Щасливі", "Ви щасливі і це чудово!".

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