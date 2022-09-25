Відома співачка та солістка гурту Go-A Катя Павленко, яка під час війни разом із колективом почала активно гастролювати за кордоном, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала емоційні кадри зі свого масштабного гастрольного туру.

На нових фотографіях можна побачити, що фаворитів Євробачення Go-A зустрічали дуже тепло та радісно у всіх містах, де вони виступали. А побували вони за 20 днів у восьми країнах та 11 містах. За словами Каті, за цей час вони встигли поспілкуватися і з багатьма українцями та пережили безліч емоцій.

"Так уже прийнято, що найважливіше завжди залишається за кадром. За 20 днів нашого туру ми проїхали 8 країн і виступили в 11 містах, кожне з яких запам'яталося нам насамперед завдяки зустрічам із неймовірними людьми, які приходили до нас зі своїми історіями, надихали , обіймали і залишали після себе тепло надії, що тепліло", - поділилася Павленко.

Також артистка розповіла про зустріч із українським хлопцем Андрієм, який зараз проходить реабілітацію у Нідерландах після тяжкого поранення. У Копенгагені артистів у готель підвозив водій таксі, який не взяв грошей, у такий спосіб вирішив підтримати. Після виступу гурту в Стокгольмі Катя поспілкувалася з підлітками з України, а в Бельгії на концерт прийшла родина, яка в перші дні війни дала притулок доньці та дружині учасника групи Go-A.

"Наші концерти вже давно не просто про музику. Але розуміння, яких дивовижних людей вона об'єднує, досі вражає. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ми не самі у своїй боротьбі. Незабаром зустрінемося знову!", - підсумувала Павленко.

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