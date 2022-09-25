Популярний український ресторатор, блогер та шоумен Євген Клопотенко, який був переможцем одного із сезонів шоу "Майстер Шеф", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу харизматичний шеф-кухар українців цікавою ідеєю – він вирішив навчити українців готувати та запустив спеціальний онлайн-курс для цього.

Як видно, у соцмережі Євген опублікував відео, на якому "чаклує" на кухні, і заразом розповідає про те, що робити з бульйоном. Схоже, цей ролик – фрагмент того самого онлайн-курсу. У підписі до публікації ресторатор розповів шанувальникам, що вміти готувати – це база, яку мають мати всі українці. А ще кулінар зазначив, що їжа – це завжди про кохання, до себе та близьких.

"Найкраще, що ви можете зробити для себе - навчитися готувати. Це ваша база. А база дає стабільність, впевненість і заспокоєння. Бо у людини, що вміє приготувати собі їжу, все буде добре. І багато любові буде. Адже їжа - це ж про любов. До себе та близьких. Для цього я і робив свій кулінарний онлайн-курс. Щоб у вас завжди була база. І ви поверталися до неї, коли розгублені і не знаєте, що робити. А так приготували собі поїсти, подихали, посиділи і рішення якесь там прийшло. Більше 30 страв навчу вас робити і так, щоб вам завжди було тепло. І дім завжди був з вами. Бо дім - це там, де ви і домашня їжа", - розповів Клопотенко у підписі до публікації.

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