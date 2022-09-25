Як пише Politeka.net, зараз нотаріус Христина Горняк знаходиться у Відні, куди поїхала разом із подругами.

Так, у себе в Instagram-акаунті у форматі сторіс дружина Остапчука виклала фотознімки, зроблені на даху будівлі. Вона позувала на тлі мальовничої архітектури. Для фотосесії Христина одягла модні джинси та білу кофту. На ноги вона взула чоботи, а волосся розпустила по плечах.

Також вона залишила загадкову публікацію, в якій повідомила, що відтепер усе змінилося, не уточнивши, що саме.

«Всё змінилось…

Так мало моментів, які змущують тебе по-справжньому посміхатись… Але вони є, і я не хочу зовсім себе обмежувати в них….Хто зна скільки і як відміряно… Дякую за свій кожен новий день Небу, та всім, хто причетний!», – написала Христина.

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