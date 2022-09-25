Як пише Politeka.net, зараз нотаріус Христина Горняк знаходиться у Відні, куди поїхала разом із подругами.
Так, у себе в Instagram-акаунті у форматі сторіс дружина Остапчука виклала фотознімки, зроблені на даху будівлі. Вона позувала на тлі мальовничої архітектури. Для фотосесії Христина одягла модні джинси та білу кофту. На ноги вона взула чоботи, а волосся розпустила по плечах.
Також вона залишила загадкову публікацію, в якій повідомила, що відтепер усе змінилося, не уточнивши, що саме.
«Всё змінилось…
Так мало моментів, які змущують тебе по-справжньому посміхатись… Але вони є, і я не хочу зовсім себе обмежувати в них….Хто зна скільки і як відміряно… Дякую за свій кожен новий день Небу, та всім, хто причетний!», – написала Христина.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Після бунту в Чечні мобілізацію зупинили, яка зараз ситуація в рф: "Кремль веде цілеспрямоване..."
"Дизель шоу" після втечі Писаренка та Нікішина зробили номер про зрадників України: "Тепер ми точно..."
Дочка Полякової торкнулася мовного питання, розгнівавши українців: "Вам же незручно..."
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук поплатилася за підтримку українців: "У мене через..."
Напомним, жена Остапчука огорошила видом, показав себя без фотошопа
А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука вразила виглядом у розстебнутій блузці, несподіване фото
Також Politeka писала, що дружину Остапчука, що вмостилася в дороге авто, тицьнули носом у сувору реальність