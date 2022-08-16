Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк показала эффектное видео, но что-то пошло не так.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, с начала вторжения россии в Украину начала волонтерить. Она не только занимается гуманитаркой, но и собирает деньги для ВСУ.

В последнее время девушка зачастила в Европу, где она, как уверяет своих фолловеров, проводит время с подругами. Однако многие пользователи сети заметили, что у жены ведущего Владимира Остапчука погасли глаза и она выглядит в последнее время очень грустной.

Поэтому совсем недавно Горняк разместила эффектное видео у себя в Инстаграм.

В кадре Кристина подходит к черному внедорожнику Рендж ровер открывает дверь и садится за руль автомобиля. Видео сопровождает лирическая версия хита «Crazy» в исполнении Gnarls Barkley.

«Я помню, как потерял рассудок…», - процитировала слова известной песни жена Остапчука.

"Вы красавица, только машинка грязная", - подметила одна из читательниц.

Но Кристина Горняк не растерялась и ответила ей: "Жизнь".

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