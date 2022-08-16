Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, с начала вторжения россии в Украину начала волонтерить. Она не только занимается гуманитаркой, но и собирает деньги для ВСУ.
В последнее время девушка зачастила в Европу, где она, как уверяет своих фолловеров, проводит время с подругами. Однако многие пользователи сети заметили, что у жены ведущего Владимира Остапчука погасли глаза и она выглядит в последнее время очень грустной.
Поэтому совсем недавно Горняк разместила эффектное видео у себя в Инстаграм.
В кадре Кристина подходит к черному внедорожнику Рендж ровер открывает дверь и садится за руль автомобиля. Видео сопровождает лирическая версия хита «Crazy» в исполнении Gnarls Barkley.
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«Я помню, как потерял рассудок…», - процитировала слова известной песни жена Остапчука.
"Вы красавица, только машинка грязная", - подметила одна из читательниц.
Но Кристина Горняк не растерялась и ответила ей: "Жизнь".
Напомним, отдых жены Остапчука стал поперек горла, реакция Горняк последовала незамедлительно
А еще Politeka сообщала, что жена ведущего Остапчука попала под шквал критики, Горняк ответила хейтерам
Также Politeka писала, что жена Остапчука ответила хейтерам, которые прошлись по ней из-за отпуска в Европе