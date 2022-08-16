Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость женат на красотке Кристине, с которой официально оформил отношения в 2020 году. А после начала войны Владимир пошел защищать Украину, а Кристина занялась благотворительностью. Жена Остапчука, как и звёздный муж, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз звезда поделилась селфи, позируя перед зеркалом. Кристина была в блузе и розовой панамке. Знаменитость сделала селфи, подняв два пальца вверх.

"Йо...", - написала Кристина в сторис Инстаграм, где опубликовала новый кадр.

Сообщалось, что недавно жена Остапчука заговорила о переменах в жизни.

"И правда, что в сложных и критических ситуациях проходит «обнуление»…

Еще в начале войны один товарищ сказал, что сейчас будет такая чистка, которую мы и не ожидали… так и происходит…

Чистка мыслей, чистка людей, смена окружения, смена приоритетов, смена целей, эдакая тотальная уборка в душе (подчеркивание «и»)…", - написала звезда.

Напомним, отдых жены Остапчука стал поперек горла, реакция Горняк последовала незамедлительно

А еще Politeka сообщала, что жена ведущего Остапчука попала под шквал критики, Горняк ответила хейтерам

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