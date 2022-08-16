Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость в 2020 году развелся с Еленой Войченко, с которой у него осталось двое детей. Сразу же после этого Остапчук женился на нотариусе Кристине. А после начала войны Владимир отправился защищать Украину, когда его жена помогала благотворительностью украинцам. А недавно Кристина отправилась в Европу и пока не очень спешит домой. Не забывает звезда и об Инстаграм, где поделилась фото в своем сторис.

На фото Кристина сидела за столиком, когда ее сняла подружка. Все было бы хорошо, если бы не рана на губе, которая у нее образовалась из-за герпеса, на который жена Остапчука жаловалась не так давно.

"Все было бы Ок, если бы я умела пользоваться фотошопом и зарисовала этот треш на губе", - написала Кристина в публикации.

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