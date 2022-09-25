Как пишет Politeka.net, сейчас нотариус Кристина Горняк находится в Вене, куда уехала вместе с подругами.
Так, у себя в Instagram-аккаунте в формате сторис жена Остапчука выложила фотоснимки, сделанные на крыше здания. Она попозировала на фоне живописной архитектуры. Для фотосессии Кристина одела модные джинсы и белую кофту. На ноги она обула сапоги, а волосы распустила по плечам.
Также она оставила загадочную публикацию, в которой сообщила, что отныне всё изменилось, не уточнив, что именно.
«Все изменилось… Так мало моментов, которые вынуждают тебя по-настоящему улыбаться... Но они есть, и я не хочу совсем себя ограничивать в них... Кто знает сколько и как отмерено... Спасибо за свой каждый новый день Небу, и всем, кто причастен!», – написала Кристина.
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