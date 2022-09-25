Популярна українська співачка Тіна Кароль подорожує країнами, підтримує ЗСУ та не забуває про підтримку українців та їхніх дітей. Також зірка бере активну участь у різних проектах та знімається у мотиваційних відео.

Цього разу українські зірки та молоді виконавці об'єдналися разом у телемарафоні, де збиратимуть кошти для дітей, які постраждали від війни.

В ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини» розпочнеться телемарафон «Для дітей заради майбутнього». З цієї нагоди вирішила також висловитись Тіна Кароль.

«Понад півроку, як в Україні триває війна. За цей час наші діти вмить подорослішали. Переживши свою життєву драму, вони нас, дорослих, дивують своєю стійкістю і силою духу. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти їм уберегти від жахів війни. Щоб вони знову могли повірити у свої сили, повірити у себе та своє дитинство. Не боятися і не ховатись від всякого шуму» - висловилася Тіна.

Ми також писали, як до Нью-Йорка прилетіли Олег Скрипка, Катя Сільченко, Андрій Бедняков. Співачки вийшли на сцену вбрання від українського дизайнера Валерії Ковальської. Тіна Кароль похвалилася образом в ефектному жакеті-смокінгу з чорними штанами, а Саніна підібрала до асиметричного жакета білу спідницю.

Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після Веніного сина.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок у формі для тренувань.

Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам та показала коханого.