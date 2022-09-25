Популярная украинская певица Тина Кароль путешествует по странам, поддерживает ВСУ и не забывает о поддержке украинцев и их детей. Также звезда принимает активное участие в различных проектах и снимается в мотивационных видео.

В этот раз украинские звезды и молодые исполнители объединились вместе в телемарафоне, где будут собирать средства для детей, пострадавших от войны.

В эфире общенационального марафона «Единые новости» начнется телемарафон «Для детей ради будущего». По этому случаю решила также высказаться Тина Кароль.

«Более полугода, как в Украине идет война. За это время наши дети вмиг повзрослели. Пережив свою жизненную драму, они нас, взрослых удивляют своей стойкостью и силой духа. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь им, уберечь от ужасов войны. Чтобы они снова могли поверить в свои силы, поверить в себя и свое детство. Не бояться и не прятаться от всякого шума» - высказалась Тина.

Мы также писали, как в Нью-Йорк прилетели Олег Скрипка, Катя Сильченко, Андрей Бедняков. Певицы вышли на сцену в нарядах от украинского дизайнера Валерии Ковальской. Тина Кароль похвасталась образом в эффектном жакете-смокинге с черными брюками, а Санина подобрала к асимметричному жакету белоснежную юбку.

Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.