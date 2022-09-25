Популярна українська співачка Тіна Кароль вразила не лише на важливому заході. Олена Зеленська представила у Нью-Йорку свій благодійний Фонд Olena Zelenska Foundation, на презентації якого була зірка разом із колегами.

Тіна Кароль разом із близькою колегою та співачкою Юлією Саніною відзначилася на світському заході.

«Для мене була велика честь бути запрошена на такий захід. Співати і звертатися до тих, хто так переживає за нас і допомагає нашій країні. Фонд працюватиме за трьома основними напрямками: медицина, освіта та гуманітарна допомога.

У рамках цих напрямів заплановано надавати адресну допомогу, інвестувати у відновлення дошкільної, шкільної освіти, поліклінік, амбулаторій та їхню матеріально-технічну базу, надавати гранти на навчання та наукові розробки» - висловилася Юлія Саніна.

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«Які ви неймовірні 😍🫶🏻; Пишаюся нашими українцями!💙💛; Які всі красуні 😍; красуні😍; 😍Красуні Україночки❤️🔥; пишаємося вами!💜; Українки найкрасивіші 😍; Такі красиві!❤️ Дякуємо вам за те, що ви робите; Вільна і незламна 💙».

Зазначимо, обидві співачки вийшли на сцену вбраннями від українського дизайнера Валерії Ковальської. Тіна Кароль похвалилася образом в ефектному жакеті-смокінгу з чорними штанами, а Саніна підібрала до асиметричного жакета білу спідницю.

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