Популярная украинская певица Тина Кароль впечатлила не только образом на важном мероприятии. Елена Зеленская представила в Нью-Йорке свой благотворительный Фонд Olena Zelenska Foundation, на презентации которого и присутствовала звезда вместе с коллегами.
Тина Кароль вместе с близкой коллегой и певицей Юлией Саниной отличилась на светском мероприятии.
«Для меня была большая честь быть приглашена на такое мероприятие. Петь и обращаться к тем, кто так сильно переживает за нас и помогает нашей стране. Фонд будет работать по трем основным направлениям: медицина, образование и гуманитарная помощь.
В рамках этих направлений запланировано оказывать адресную помощь, инвестировать в восстановление дошкольного, школьного образования, поликлиник, амбулаторий и их материально-техническую базу, предоставлять гранты на обучение и научные разработки» - высказалась Юлия Санина.
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«Какие вы невероятные 😍🫶🏻; Горжусь нашими украинцами!💙💛; Какие все красотки😍; красотки😍; 😍Красавицы Украиночки❤️🔥; гордимся вами!💜; Украинки самые красивые😍; Такие красивые!❤️ Спасибо вам за то, что вы делаете; Свободна и несокрушима 💙».
Отметим, обе певицы вышли на сцену в нарядах от украинского дизайнера Валерии Ковальской. Тина Кароль похвасталась образом в эффектном жакете-смокинге с черными брюками, а Санина подобрала к асимметричному жакету белоснежную юбку.
Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.