Відомий шоумен Іраклі Макацарія порадував українців кадрами, зробленими під час благодійного марафону.

Як пише Politeka.net , популярний грузинський продюсер, шоумен та учасник українського сезону шоу "Холостяк" та інших телепроектів Іраклі Макацарія, який влітку зіграв пишне весілля з молоденькою коханою Лізою Чичуа, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці. Так цього разу шоумен поділився кадрами, зробленими під час спортивного забігу.

Зокрема, 25 вересня у Тбілісі відбувся щорічний благодійний марафон, у якому взяли участь гості із 60 країн. У забігу також брав участь Іраклі Макацарія.

Він показав на відео, як люди підняли прапор України, чим неабияк захопив свою аудиторію.

«Дякую всьому Грузинському народу і Дякую всій Грузії за підтримку України❤»,

«Дякую, що ви з Україною, за підтримку та за мир!»,

"Грузинському народу велике дякую, що ви з нами", - пишуть читачі сторінки Макацарія.

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