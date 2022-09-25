Как пишет Politeka.net, популярный грузинский продюсер, шоумен и участник украинского сезона шоу "Холостяк" и других телепроектов Иракли Макацария, который летом сыграл пышную свадьбу с молоденькой возлюбленной Лизой Чичуа, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен поделился кадрами, сделанными во время спортивного забега.

В частности, 25 сентября в Тбилиси состоялся ежегодный благотворительный марафон, в котором приняли участия гости из 60 стран. В забеге также участвовал Иракли Макацария.

Он показал на видео, как люди подняли флаг Украины, чем не мало восхитил свою аудиторию.

«Благодарю Всему Грузинскому народу и Благодарю Всей Грузии за поддержку Украины❤»,

«Спасибо, что вы с Украиной, за поддержку и за мир!»,

«Грузинскому народу огромное спасибо, что вы с нами», - пишут читатели страницы Макацария.

Напомним, экс-"Холостяк" Макацария показал молоденькую жену с "малышем" на руках: "Вас уже трое?"

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