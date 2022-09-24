Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая в прошлом году получила титул "Мисс Украина-Вселенная", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников фотографией своих фотографий.

Как видно, Анна разложила на темном фоне снимки, которые были сделаны и распечатаны на полароиде. И здесь ее модно увидеть в разных образах, местами самых пикантных – и в одежде, и без. Так, на некоторых фотографиях модель позирует в спальне, расположившись в кровати в белом кружевном белье. Также на нескольких фотографиях Аня появилась в роскошном платье и продемонстрировала идеальную фигуру.

В подписи к публикации Неплях сделала неожиданное признание: "Однажды со мной произошел полароид и от того живые фото с отдыха и с действительно дорогими людьми у меня хранятся в ящике и несет память, которую просто так не стереть и удалить". Поклонники тут же принялись комментировать новую фотосессию Ани, засыпая ее комплиментами.

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