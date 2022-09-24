Известная блогерша Анна Богдан, которая была победительницей проекта "Холостяк" и строила отношения с главным героем Михаилом Заливако, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз модель выложила нескромное фото, на котором впечатлила длинной стройных ног.

На новой фотографии, которую Анна опубликовала в сторис, она запечатлена в интересной локации с винтажной мебелью и оформлением интерьера. Сама девушка в вальяжной позе умостилась в кресле, закинув ногу на ногу и заведя руку на голову. Перед камерой она пояивлась в нескромном образе – пестрой светлой блузе и черных латексных лосинах, а на ногах массивные черные туфли. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

Богдан не стала подписывать эту сторис, также не рассказала, что это за локация.

Отметим, что Анна была победительницей реалити-шоу "Холостяк" в сезоне с Михаилом Заливако. И по началу их пара вроде как сложилась, они жили вместе, много путешествовали и практически всю свою жизнь показывали в соцсети. Однако не так давно стало известно, что Богдан и Заливако решили расстаться.

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