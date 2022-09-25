Як повідомляє Politeka.net , молода дружина популярного українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова показала сімейну ідилію зі своїм чоловіком на побаченні після невеликої розлуки. Як відомо, артист подорожував із концертами до США, тому вони з дружиною вирішили після його повернення трохи побути лише вдвох.

Цього разу пара влаштувала романтичний вікенд з чоловіком в українській столиці. На сторінці в Instagram Репяхова розмістила фото та відео зі спільного відпочинку з чоловіком. Зважаючи на все, вони влаштували прогулянку містом, сходили в кінотеатр, а також покаталися на самокаті.

Незважаючи на критику і те, що поруч із Катериною артиста називають «дідом», вони продовжують показувати свої стосунки в мережі:

«які милі 😍; Круті❤️; Чудові 🙌; Катя, у Вас зубки такі добрі) Як Ваше лікування елайнерами?)❤️; Чарівні 🤗; Так щасливі 💙💛; Котики 😍; Миру та добра Вашій родині.❤; Дуже хороші!; Гарні 💥; Відразу в голові пісня "такі молоді" Ivan Navi 🔥 так тримати!; Але нехай Франкович не заправляє футболку у штани 😂».

Як розповіла Катерина Репяхова, маленький Михайло весь ранок не мав жодного настрою.

"Щось у Мишеньки не було ніякого настрою весь ранок. Тому так пізно виходжу в сториз. Мені здається, що у нього хворів животик", - зізналася дружина популярного українського музиканта.

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