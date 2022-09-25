Как сообщает Politeka.net, молодая жена популярного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала семейную иддилию со своим мужем на свидании после небольшой разлуки. Как известно, артист путешествовал с концертами в США, поэтому они с женой решили после его возвращения немного побыть только вдвоем.

В этот раз пара устроила романтический уикенд с мужем в украинской столице.На странице в Instagram Репяхова разместила фото и видео с совместного отдыха с мужем. Судя по всему, они устроили прогулку по городу, сходили в кинотеатр, а также покатались на самокате.

Несмотря на критику и то, что рядом с Катериной артиста называют «дедом», они продолжают показывать свои отношения в сети:

«какие милые😍; Крутые❤️; Замечательные🙌; Катя, у Вас зубки такие хорошие) Как Ваше лечение элайнерами?)❤️; Очаровательные 🤗; Так счастливы 💙💛; Котики 😍; Мира и добра Вашей семье.❤; Очень хорошие!; Хорошие💥; Сразу в голове песня “такие молодые” Ivan Navi 🔥 так держать!; Но пусть Франкович не заправляет футболку в штаны 😂».

Как рассказала Екатерина Репяхова, у маленького Михаила все утро не было никакого настроения.

"Что-то у Мишеньки не было никакого настроения все утро. Потому так поздно выхожу в сториз. Мне кажется, что у него болел животик", - призналась жена популярного украинского музыканта.

Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.

Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.