Як пише Politeka.net, переможниця третього сезону українського шоу талантів «Х-фактор» Аїда Ніколайчук не перестає вражати шанувальників своїми новими публікаціями в Instagram, де часом постає у дуже незвичайних образах.
Так, у себе в акаунті 40-річна вокалістка опублікувала фотографію, де позувала в екстремально короткій спідниці, яка не була видно з-під жакету. Свій образ вона доповнила громіздкими черевиками на танкетці та чорною сумочкою.
Як відомо, днями Аїда Ніколайчук випустила кліп на пісню «Ліхтар» і тепер їй дуже цікаво знати думку шанувальників про її творчість.
«Нарешті це сталося, вийшла моя нова пісня «Ліхтар». Вона для мене дуже особлива та особиста. Я неймовірно щаслива, що поділилася з вами. І тому мені дуже цікава ваша думка. Пишіть у коментарі, як вам Ліхтар?», - попросила артистка.
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Фанати, серед яких багато іноземців, поспішили відгукнутися. Дуже багато було компліментів не лише пісні, а й зовнішньому вигляду Аїди Ніколайчук.
"Пісня космос",
"Вау",
"Таке гарне фото у тебе завжди 💛💙",
"Пісня така ж гарна, як і ти",
"Моя маленька чарівна принцеса дуже приємно тебе слухати, так тримати", - пишуть у мережі.
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