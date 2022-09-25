Переможниця третього сезону шоу "Х-фактор" Аїда Ніколайчук, яка виступає під сценічним ім'ям AIDA, має не лише чудовий вокал, а й шикарну фігуру.

Як пише Politeka.net, переможниця третього сезону українського шоу талантів «Х-фактор» Аїда Ніколайчук не перестає вражати шанувальників своїми новими публікаціями в Instagram, де часом постає у дуже незвичайних образах.

Так, у себе в акаунті 40-річна вокалістка опублікувала фотографію, де позувала в екстремально короткій спідниці, яка не була видно з-під жакету. Свій образ вона доповнила громіздкими черевиками на танкетці та чорною сумочкою.

Як відомо, днями Аїда Ніколайчук випустила кліп на пісню «Ліхтар» і тепер їй дуже цікаво знати думку шанувальників про її творчість.

«Нарешті це сталося, вийшла моя нова пісня «Ліхтар». Вона для мене дуже особлива та особиста. Я неймовірно щаслива, що поділилася з вами. І тому мені дуже цікава ваша думка. Пишіть у коментарі, як вам Ліхтар?», - попросила артистка.

Фанати, серед яких багато іноземців, поспішили відгукнутися. Дуже багато було компліментів не лише пісні, а й зовнішньому вигляду Аїди Ніколайчук.

"Пісня космос",

"Вау",

"Таке гарне фото у тебе завжди 💛💙",

"Пісня така ж гарна, як і ти",

"Моя маленька чарівна принцеса дуже приємно тебе слухати, так тримати", - пишуть у мережі.

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