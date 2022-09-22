Популярная украинская певица Аида Николайчук, снискавшая славу благодаря победе в шоу "Х-фактор", поразила видов в наряде, который никогда не выйдет из моды.

Как пишет Politeka.net, настоящая популярность обрушилась на Аиду Николайчук после победы в третьем сезоне вокального шоу "Х-фактор".

Артистка вот-вот готовиться выпустить свой новый клип на песню «Ліхтар» и всячески подогревает интерес к такому важному для нее событию.

Так, у себя в Инстаграм Аида привлекла внимание читателей страницы, попозировав на фото в стиле «стрит-стайла».

На певице была надета куртка-косуха, благодаря которой ей удалось выглядеть стильно, уверенно и эффектно. Куртка хорошо села по фигуре и удачно подошла к кожаной мини-юбке и колготам в сеточку. Артистка распустила свои длинные волосы и закинула их на одну сторону.

«К черту всех, кто не верит, что можно во второй раз родиться, из пепла переродиться, одеть наряд новый…», - подписала фото Николайчук и напомнила, что премьера клипа «Ліхтар» состоится 23 сентября.

Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.

Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.

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