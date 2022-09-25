Как пишет Politeka.net, победительница третьего сезона украинского шоу талантов «Х-фактор» Аида Николайчук не перестает поражать поклонников своими новыми публикациями в Instagram, где порой предстает в очень необычных образах.
Так, у себя в аккаунте 40-летняя вокалистка опубликовала фотографию, где позировала в экстремально короткой юбке, которая была не видна из-под жакета. Свой образ она дополнила громоздкими ботинками на танкетке и черной сумочкой.
Как известно, на днях Аида Николайчук выпустила клип на песню «Фонарь» и теперь ей очень интересно знать мнение поклонников о ее творчестве.
«Наконец-то это произошло, вышла моя новая песня «Фонарь». Она для меня очень особенная и личная. Я невероятно счастлива, что поделилась ею с вами. И потому, мне очень интересно ваше мнение. Пишите в комментарии, как вам «Фонарь»?», - попросила артистка.
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Фанаты, среди которых много иностранцев, поспешили откликнуться. Очень много было комплиментов не только песне, но и внешнему виду Аиды Николайчук.
"Песня космос",
"Вау",
"Такое красивое фото у тебя всегда 💛💙",
"Песня такая же красивая, как и ты",
"Моя маленькая очаровательная принцесса очень приятно тебя слушать, так держать", - пишут в сети.
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