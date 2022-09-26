З початку повномасштабного вторгнення рф зірка поїхала за кордон і жила там деякий час, потім вона повернулася до України, але наприкінці літа знову вирушила у подорож за кордон. Протягом останнього місяця Неплях встигла насолодитися розкішним відпочинко в Італії, Іспанії та Франції.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram модель розмістила кадри з нової ефектної фотосесії в Парижі, для якої вона обрала романтичну сукню, оздоблену червоними та білими сердечками.

У підписі до фото Неплях написала любовний вірш Юлії Саніної з The Hardkiss:

знаєш, а інші писали мені вірш

відчиняли для мене горища

діставали квіти з душі

інші були ніжніші

інші були смішні

інші були відважні

коли грози ревли страшні

інші мене ловили

солодко, а вночі

інші мене дурили голосно сміючись

іншим я віддавала

серце до сліпоти

інші мені брехали

інші, але не ти

ти може не пишеш вірші

не любиш коли дощить

ти просто єдина вічність

між тих, хто прийшов на мить

Шанувальники Ганни в коментарях засипали її компліментами: "Боже, яка дівчина 😍", " Анна, дуже вам пасує цей образ! ❤️ гарно так 😍", " Це дуже гарно! 🔥", "Яка ж ви прекрасна", "Як тобі пасує червона помада".

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