Як пише Politeka.net, на особистій сторінці в Instagram відомий кулінар повідомила про свято у родині. Ольга Мартинівська відзначає 60-річні мами.
З такої нагоди вона написала зворушливі слова та показала кадри з найріднішими для неї людьми: мамою та донькою.
«Мамі 60
Тату теж нещодавно було
Якісь несумісні в голові моїй цифри, події…
Скільки б тобі не було років, я завжди тебе бачу такою, якоб запам’ятала вперше, ще тоді дитям. Ти не змінилась!
Немає серця більшого ніж твоє!
Навчила безумовно, безкорисно, щиро і чесно! Спасибі!
Класно, що ти моя мама! Дякую», - написала шеф-кухар.
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Користувачі мережі приєдналися до поздоровлень.
"З днем народження матусю, нехай буде міцним здоров'я і нехай рідні завжди будуть поряд під мирним небом 🙏🙏🙏💙💛",
"Довгих щасливих років життя",
"З днем народження, мамусечку Вашу, Олечко! Здоров'я їй міцного та кохання!", - пишуть у коментарях.
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