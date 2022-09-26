Як пише Politeka.net, на особистій сторінці в Instagram відомий кулінар повідомила про свято у родині. Ольга Мартинівська відзначає 60-річні мами.

З такої нагоди вона написала зворушливі слова та показала кадри з найріднішими для неї людьми: мамою та донькою.

«Мамі 60
Тату теж нещодавно було
Якісь несумісні в голові моїй цифри, події…
Скільки б тобі не було років, я завжди тебе бачу такою, якоб запам’ятала вперше, ще тоді дитям. Ти не змінилась!
Немає серця більшого ніж твоє!
Навчила безумовно, безкорисно, щиро і чесно! Спасибі!
Класно, що ти моя мама! Дякую», - написала шеф-кухар.

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Користувачі мережі приєдналися до поздоровлень.

"З днем ​​народження матусю, нехай буде міцним здоров'я і нехай рідні завжди будуть поряд під мирним небом 🙏🙏🙏💙💛",

"Довгих щасливих років життя",

"З днем ​​народження, мамусечку Вашу, Олечко! Здоров'я їй міцного та кохання!", - пишуть у коментарях.

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