Как пишет Politeka.net, на личной странице в Instagram известный кулинар сообщила о празднике в семье. Ольга Мартыновская отмечает 60-летние мамы.

По такому случаю она написала трогательные слова и показала кадры с самыми родными для нее людьми: мамой и дочкой.

«Маме 60. Папе тоже недавно было. Какие-то несовместимые в голове мои цифры, события… Сколько бы тебе ни было лет, я всегда тебя вижу такой, как запомнила впервые, еще тогда ребенком. Ты не изменилась! Нет сердца большего, чем твое! Научила безусловно, бесполезно, искренне и честно! Спасибо! Классно, что ты моя мама! Спасибо ♥️"» - написала шеф-повар.

Пользователи сети присоединились к поздравлениям.

"С днём рождения мамочку,пусть будет крепким здоровье и пусть родные всегда будут рядом под мирным небом 🙏🙏🙏💙💛",

"Долгих счастливых лет жизни",

"С днем рождения, мамусечку Вашу, Олечка! Здоровье ей крепкого и любви!", - пишут в комментариях.

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