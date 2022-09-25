Як пише Politeka.net, на особистій сторінці в Instagram у форматі сторіс Санта Дімопулос зізналася, що на якийсь час випала із соцмереж.
Вона відчувала виснаження і їй було морально складно записувати відео та щось говорити на камеру.
Знаменитість вирішила більше часу приділяти сім'ї та побуту, тому соцмережі тимчасово викреслила зі свого життя.
Проте сталося несподіване.
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Президент Володимир Путін оголосив мобілізацію у своїй країні, і багато росіян згадали про Санта Дімопулос і почали їй писати особисті повідомлення.
«Мені почало надходити дуже багато повідомлень від росіян, які намагалися мене образити і зачепити. Вони почали прозрівати, коли лихо постукало до їхнього дому. Як це часто буває», - зізналася вона.
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А ще Politeka повідомляла, що Дімопулос із "Танців із зірками" чесно розповіла, що сталося з її волоссям.
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