Переможниця шоу "Танці із зірками" Санта Дімопулос зізналася, що після оголошення мобілізації путіним почала активно спілкуватися з росіянами.

Як пише Politeka.net, на особистій сторінці в Instagram у форматі сторіс Санта Дімопулос зізналася, що на якийсь час випала із соцмереж.

Вона відчувала виснаження і їй було морально складно записувати відео та щось говорити на камеру.

Знаменитість вирішила більше часу приділяти сім'ї та побуту, тому соцмережі тимчасово викреслила зі свого життя.

Проте сталося несподіване.

Президент Володимир Путін оголосив мобілізацію у своїй країні, і багато росіян згадали про Санта Дімопулос і почали їй писати особисті повідомлення.

«Мені почало надходити дуже багато повідомлень від росіян, які намагалися мене образити і зачепити. Вони почали прозрівати, коли лихо постукало до їхнього дому. Як це часто буває», - зізналася вона.

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