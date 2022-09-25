Как пишет Politeka.net, на личной странице в Instagram в формате сторис Санта Димопулос призналась, что на какое-то время выпала из соцсетей.
Она чувствовала истощение и ей было морально сложно записывать видео и что-либо говорить на камеру.
Знаменитость приняла решение больше времени уделять семье и быту, поэтому соцсети временно вычеркала из своей жизни.
Однако случилось неожиданное.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Дагестан охватили масштабные протесты против мобилизации, началась стрельба: "Уже автоматные очереди и..."
Заплаканная Булитко из "Дизель шоу" поделилась печальным известием: "В моем родном..."
Беда случилась с женой "Холостяка" Добрынина, звезда решилась показать лицо: "Нормально так..."
Тринчер показала, как проводит время за день до свадьбы, Гвоздева сразу ответила: "Ныряй с головой"
Президент Владимир Путин объявил мобилизацию в своей стране, и многие россияне вспомнили о Санта Димопулос и принялись ей писать личные сообщения.
«Мне начало приходить очень много сообщений от русских, которые пытались меня обидеть и задеть. Они начали прозревать, когда беда постучала в их дом.. Как это часто бывает», - призналась она.
Напомним, победительница "Танців з зірками" Димпопулос хвастнула фигуркой в ультра-мини
А еще Politeka сообщала, что Димопулос из "Танців з зірками" честно рассказала, что произошло с ее волосами
Также Politeka писала, что победительница "Танців з зірками" Димопулос призналась, по кому скучает