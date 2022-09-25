Победительница шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос призналась, что после объявления мобилизации путиным стала активно общаться с россиянами.

Как пишет Politeka.net, на личной странице в Instagram в формате сторис Санта Димопулос призналась, что на какое-то время выпала из соцсетей.

Она чувствовала истощение и ей было морально сложно записывать видео и что-либо говорить на камеру.

Знаменитость приняла решение больше времени уделять семье и быту, поэтому соцсети временно вычеркала из своей жизни.

Однако случилось неожиданное.

Президент Владимир Путин объявил мобилизацию в своей стране, и многие россияне вспомнили о Санта Димопулос и принялись ей писать личные сообщения.

«Мне начало приходить очень много сообщений от русских, которые пытались меня обидеть и задеть. Они начали прозревать, когда беда постучала в их дом.. Как это часто бывает», - призналась она.

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