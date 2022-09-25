Популярна українська співачка Оля Цибульська, яка є кумою відомого шоумена та виконавця Дзідзьо, часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка, яка з початку війни мала творче затишшя, поділилася кадрами зі свого патріотичного концерту і розповіла, яку місію для себе обрала.

Як видно, Оля показала відео зі свого виступу та супроводжувала його написами, в яких розповідає, як вірить в Україну та у ЗСУ, а також додала, що перемога близька. Судячи з відео, виступ зірки пройшов у теплій та патріотичній атмосфері, а ще він мав благодійну мету.

У підписі до публікації Цибульська написала: "Залиш мені ❤️ у коментарях, якщо теж вважаєш, що Україна – серце світу. Вчора був дуже теплий і чесний благодійний концерт на підтримку дітей, що постраждали від війни в окупації. Дякую @royalcharity.official за спільну велику мету і дякую кожному з вас, хто прийшов і змінив чиєсь життя на краще".

Шанувальники відразу почали коментувати нове відео Олі: "Крута!", "І у вас це виходить!", "Люблю", "Єдина і неповторна!", "Оля, ти така гарненька", "Україна – серце світу", "Олечко, ви супер. Дякую, що наше сонечко взяли", "Дуже потрібна місія".

Нагадаємо, "Понад 30 страв…": Клопотенко з "Майстер Шеф" заінтригував українців смачненьким.

Як повідомляла Politeka, "Найважливіше завжди за кадром": Павленко з Go-A розповіла, кого зустріла на своїх концертах за кордоном.

Також Politeka писала, що "Вас уже троє?": екс-"Холостяк" Макацарія показав молоденьку дружину з "малюком" на руках.