Популярная украинская певица Оля Цибульская, которая является кумой известного шоумена и исполнителя Дзидзьо, чатсо делится с поклонниками подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда, у которой с начала войны было творческое затишье, поделилась кадрами со своего патриотического концерта и рассказала, какую миссию для себя выбрала.

Как видно, Оля показала видео со своего выступления и сопроводила его надписями, в которых рассказывает, как верит в Украину и в ВСУ, а также добавила, что победа близко. Судя по видео, выступление звезды прошло в теплой и патриотической атмосфере, а еще оно имело благотворительную цель.

В подписи к публикации Цибульская написала: "Оставь мне ❤️ в комментариях, если тоже считаешь, что Украина – сердце мира. Вчера был очень теплый и честный благотворительный концерт в поддержку пострадавших от войны в оккупации детей. Спасибо @royalcharity.official за общую великую цель и спасибо каждому из вас, кто пришел и изменил чью-то жизнь к лучшему".

Поклонники тут же принялись комментировать новое видео Оли: "Крутая!", "И у вас это выходит!", "Обожаю", "Единственная и неповторимая!", "Оля, ты такая хорошенькая", "Украина – сердце мира", "Олечка, вы супер. Спасибо, что наше солнышко взяли", "Очень нужная миссия".

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