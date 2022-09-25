Як пише Politeka.net, про це розповіла солістка групи Олександра Зарицька у себе в Instagram і показала кадри, як вони годували нужденних у місті Дніпрі.

«Кілька днів тому нам вислали відео роздач їжі, і якась жінка раділа, коли їй дали хліб та їжу, і ми з менеджером просто сиділи та плакали над цим відео», - зізналася артистка.

Після цього вони вирішили звернути увагу на проблеми нужденних і взяли участь у благодійній ініціативі.

«Під час нещодавнього візиту до Дніпра мали можливість на день приєднатися до роботи фонду та підготувати тих, хто потребує міста. Зараз Food for life Dnipro проводить розіграш-лотерею. Ціль – зібрати кошти на 10 тисяч обідів. Лот - екосумка з підписами учасників групи KAZKA 🙏🏻 За умовами акції потрібно купити лотерейний квиток вартістю 50 грн. Чим більше квитків – тим більше шансів виграти і, звісно, ​​допомогти дніпрянам!», - розповіла Олександра Зарицька.

Фанати групи відгукнулися на добру справу захопленими коментарями.

"Пишаюся тобою. Ви молодці",

"КАЗКА, ти гарна", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька у всьому чорному пригорнула до себе важливий оберег.

Також Politeka писала, що KAZKA після скандального виступу на фестивалі із росіянами показала нове відео.

Як Politeka повідомляла, що KAZKA після жорсткої критики українців засвітилася на фестивалі, де виступатимуть росіяни.