Как пишет Politeka.net, об этом рассказала солистка группы Александра Зарицкая у себя в Instagram и показала кадры, как они кормили нуждающихся в городе Днепре.
«Несколько дней назад нам выслали видео раздач еды, и какая-то женщина радовалась, когда ей дали хлеб и еду и мы с менеджером просто сидели и плакали над этим видео», - призналась артистка.
После этого они приняли решение обратить внимание на проблемы нуждающихся и приняли участие в благотворительной инициативе.
«Во время недавнего визита в Днепр имели возможность на день присоединиться к работе фонда и подготовить тех, кто нуждается в городе. Сейчас Food for life Dnipro проводит розыгрыш-лотерею. Цель – собрать средства на 10 тысяч обедов. Лот — экосумка с подписями участников группы KAZKA 🙏🏻 По условиям акции нужно купить лотерейный билет стоимостью 50 грн. Чем больше билетов — тем больше шансов выиграть и, конечно, помочь днепрянам!», - рассказала Александра Зарицкая.
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Фанаты группы откликнулись на доброе дело восторженными комментариями.
"Горжусь тобой. Вы молодцы",
"КАЗКА, ты красивая", - пишут в сети.
Напомним, солистка KAZKA Зарицкая во всем черном прижала к себе важный оберег.
Также Politeka писала, что KAZKA после скандального выступления на фестивале с россиянами показала новое видео.
Как Politeka сообщала, что KAZKA после жесткой критики украинцев засветилась на фестивале, где выступят русские.