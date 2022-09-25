Как пишет Politeka.net, об этом рассказала солистка группы Александра Зарицкая у себя в Instagram и показала кадры, как они кормили нуждающихся в городе Днепре.

«Несколько дней назад нам выслали видео раздач еды, и какая-то женщина радовалась, когда ей дали хлеб и еду и мы с менеджером просто сидели и плакали над этим видео», - призналась артистка.

После этого они приняли решение обратить внимание на проблемы нуждающихся и приняли участие в благотворительной инициативе.

«Во время недавнего визита в Днепр имели возможность на день присоединиться к работе фонда и подготовить тех, кто нуждается в городе. Сейчас Food for life Dnipro проводит розыгрыш-лотерею. Цель – собрать средства на 10 тысяч обедов. Лот — экосумка с подписями участников группы KAZKA 🙏🏻 По условиям акции нужно купить лотерейный билет стоимостью 50 грн. Чем больше билетов — тем больше шансов выиграть и, конечно, помочь днепрянам!», - рассказала Александра Зарицкая.

Фанаты группы откликнулись на доброе дело восторженными комментариями.

"Горжусь тобой. Вы молодцы",

"КАЗКА, ты красивая", - пишут в сети.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая во всем черном прижала к себе важный оберег.

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