Телеведуча Маша Єфросиніна вирішила висловитися на адресу росіян, які всіляко бажали українцям смерті, а тепер тікають у паніці від мобілізації та скаржаться всім, як їх утискують. Артистка не почала ховати емоції після критики незадоволених росіян і поставила їх на місце.
«Нешановні боти і російська погань у моїх коментах, ви можете скільки завгодно і як завгодно обзивати мене брехнею, пропагандисткою, купленою агресивною націоналісткою – судити будете по собі дітей ваших! А ось те, що суд і спокута чекає на кожну тварюку, яка створила все це з нашими людьми – ЦЕ ФАКТ!!!» - пише Єфросиніна.
У мережі очікувано підтримали Марію:
«І миру та спокою їм не буде ні на землі, ні на небесах; А вони просто люблять обзиватися. Це навіть не звірі, бо звірі добріші, ці особи не мають права на життя. Боже збережи Україну, наших захисників та людей; Ми тепер усі стали націоналістами 😂; Щоразу розумію, що у росіян немає ліміту в жорстокості та безмозкості 😢».
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Також ведуча розмістила відеозвернення президента України Володимира Зеленського, в якому він звернувся до громадян Росії.
"Знаю, що мене фолловить близько 7% росіян серед моєї аудиторії. Ще більше просто підглядають. Поширіть це відео по пабликах матерів і дружин, по форумах і т.д. і зрозуміти, що воно довело вас до повного краху ваших життів", - написала Єфросиніна під відео.
Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої теми, яка турбує всіх українок під час війни.
Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.