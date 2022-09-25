Телеведуча Маша Єфросиніна вирішила висловитися на адресу росіян, які всіляко бажали українцям смерті, а тепер тікають у паніці від мобілізації та скаржаться всім, як їх утискують. Артистка не почала ховати емоції після критики незадоволених росіян і поставила їх на місце.

«Нешановні боти і російська погань у моїх коментах, ви можете скільки завгодно і як завгодно обзивати мене брехнею, пропагандисткою, купленою агресивною націоналісткою – судити будете по собі дітей ваших! А ось те, що суд і спокута чекає на кожну тварюку, яка створила все це з нашими людьми – ЦЕ ФАКТ!!!» - пише Єфросиніна.

У мережі очікувано підтримали Марію:

«І миру та спокою їм не буде ні на землі, ні на небесах; А вони просто люблять обзиватися. Це навіть не звірі, бо звірі добріші, ці особи не мають права на життя. Боже збережи Україну, наших захисників та людей; Ми тепер усі стали націоналістами 😂; Щоразу розумію, що у росіян немає ліміту в жорстокості та безмозкості 😢».

Також ведуча розмістила відеозвернення президента України Володимира Зеленського, в якому він звернувся до громадян Росії.

"Знаю, що мене фолловить близько 7% росіян серед моєї аудиторії. Ще більше просто підглядають. Поширіть це відео по пабликах матерів і дружин, по форумах і т.д. і зрозуміти, що воно довело вас до повного краху ваших життів", - написала Єфросиніна під відео.

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.