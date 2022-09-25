Телеведущая Маша Ефросинина решила высказаться в адресс россиян, которые всячески желали украинцам смерти, а теперь бегут в панике от мобилизации и жалуются всем, как их притесняют. Артистка не стала прятать эмоции после критики недовольных россиян и поставила их на место.

«Неуважаемые боты и русская нечисть в моих комментах, вы можете сколько угодно и как угодно обзывать меня вруньей, пропагандисткой, купленной агрессивной националисткой – по себе судить будете детей ваших! А вот то, что суд и искупление ждёт каждую тварь, которая сотворила все это с нашими людьми – ЭТО ФАКТ!!!» - пишет Ефросинина.

В сети ожидаемо поддержали Марию:

«И мира и покоя им не будет ни на земле, ни на небесах; А они просто обожают обзываться. Это даже не звери, потому что звери добрее, эти лица не имеют права на жизнь. Боже сохрани Украину, наших защитников и людей; Мы теперь все стали националистами 😂; Каждый раз понимаю, что у русских нет лимита в жестокости и безмозглости 😢».

Также ведущая разместила видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он обратился к гражданам рф:

"Знаю, что меня фолловит около 7% россиян среди моей аудитории. Ещё больше просто подсматривают. Распространите это видео по пабликам матерей и жён, по форумам и т.д. Я знаю, вы привыкли, что вам врет ваше правительство. Но предлагаю рискнуть и понять, что оно довело вас до полного краха ваших жизней", — написала Ефросинина под видео.

Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.