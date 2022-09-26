Український музикант Юрій Бардаш після того, як втік до Москви, вийшов у прямий ефір і наговорив усіляких дурниць.

Ведучий Слава Дьомін у своїй передачі "Слава ПРО" розповів новину, яка його шокувала.

«І за традицією закінчуємо випуск черговую чмонею. Що не тиждень, то з'являється ще більше новин про всяких зрадників», - з обуренням розповів Дьомін.

За його словами, скандальний продюсер Юрій Бардаш, який три місяці тому втік до Росії, вийшов в ефір свого телеграм-каналу і наговорив дурниць.

Він сипав антиукраїнськими заявами та оголосив, що змінить ім'я.

«Путініст зазначив, що назавжди переїжджає жити до Москви і взагалі він у захваті від тієї демократії, яка панує у російському суспільстві. А ще Юрчик-шмальчик вирішив змінити ім'я. Тепер він буде не Юрієм Бардашем, а Георгієм. Ну тепер ми бачимо, раша збирає не лише політичних повій, а й усіляких наркоманів, алкоголіків, які в принципі за дозу готові зробити все, що завгодно. Але хоч може такі, як Юра справді вірять у те, що кажуть. Хоча, як можна вірити та думати тим, чого немає», - подумав Слава Дьомін.

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