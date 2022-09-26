Украинский музыкант Юрий Бардаш после того, как сбежал в москву вышел в прямой эфир и наговорил всяких глупостей.

Ведущий Слава Демин в своей передаче "Слава ПРО" рассказал новость, которая его шокировала.

«И по традиции заканчиваем выпуск очередным чмоней. Что не неделя, то появляется еще больше новостей про всяких предателей», - с возмущением рассказал Демин.

По его словам, скандальный продюсер Юрий Бардаш, который три месяца назад сбежал в росиию вышел в эфир своего телеграм-канала и наговорил глупостей.

Он сыпал антиукраинскими заявлениями и объявил, что сменит имя.

«Путинист обозначил, что навсегда переезжает жить в москву и вообще он в восторге от той демократии, которая господствует в российском обществе. А еще Юрчик-шмальчик решил поменять имя. Теперь он будет не Юрий Бардаш, а Георгий. Ну теперь мы видим, раша собирает не только политических проституток, но и всяких наркоманов, алкоголиков, которые в принципе за дозу готовы сделать всё, что угодно. Но хотя может такие как Юра действительно верят в то, что говорят. Хотя, как можно верить и думать тем, чего нет», - поразмышлял Слава Демин.

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