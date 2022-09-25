Продажную певицу Ани Лорак, которая хотела усидеть на двух стульях и ни разу не высказалась о своей позиции, теперь не желают видеть ни в Европе, ни в России. Об этом рассказал украинский телеведущий Слава Демин в своем новом выпуске «Слава про».
«Концерты Ани Лорак в Европе отменят. Как бы не печалилась эта артистка, но теперь она не интересна нигде», - сообщил он.
После волны возмущения разные концертные сообщества начали отменять концерты запроданки Лорак.
«От октября до ноября она планировала выступить в Гамбурге, Дортмунде, Праге и других местах, но, наверное, забыла, что сейчас по всей Европе украинцев больше, чем местных жителей и именно украинцы рассказали, кто есть кто местным организаторам. И всё, афиши снимают», - объяснил Демин.
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Также он напомнил, что Ани Лорак совсем недавно объявилась в Инстаграме, но опять же ее публикации несли общие фразы и никакой конкретной позиции в отношении войны она не выразила.
Напомним, украинцы жестко отреагировали на планы Лорак устроить тур по Европе
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