Нагадаємо, 21 вересня в рамках обміну із російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників, серед яких і легендарні «азовці». Росії повернули Віктора Медведчука та 55 російських окупантів.

На відео розпатланий «Медведчучело» дзвонить своїй дружині Оксані Марченко з підвалу в Москві.

«До кума приїхав. Ну, як приїхав, привезли. Зараз він підійде. Поки він не прийшов, у мене до тебе маленьке прохання: напиши звернення до Ердогана, як ти вмієш. Нехай він допоможе повернути мене назад до України. Дуже прошу якнайшвидше це зробити», - тараторить Юрій Великий «Медведчук», вішаючи трубку, щоб привітати кума, що з'явився.

«Володєнька, я все поясню! Я їм нічого не сказав, просто сидів і кивав. Мене сам Ківалов колись навчав кивати», – відчайдушно кричить Медведчук у виконанні арстита «Квартал 95».

У Мережі із захопленням прийняли нову пародію Юрія Великого, який, нагадаємо, днями висміяв «часткову мобілізацію» в росії та «Лупшунаушивєшавіча» Шойгу.

«Більше так ніхто не може», «Після кожного чергового Шедевра від тебе, Великий, здається, що нічого вищого вже досягти не можна. Але щоразу в тебе це виходить! Захоплення!», «Кожне слово – у крапку! Кожна пародія – шедевр! Більше так ніхто не може!», «Юрій, після війни, після нашої перемоги, обов'язково в турне з концертами по країні. Аншлаг у касах гарантовано. Людям потрібні будуть радість та сміх», «Це можна дивитися нескінченно!», «Від сміху живіт болить», - пишуть у коментарях до нової пародії у виконанні актора «Квартал 95».

Також нагадаємо, що раніше Юрій Великий висміяли російську туристку, яка не хоче їхати з Криму.

Також Politeka.net писала, що Кошового та Пікалова з "Квартал 95" нагородили орденом.