Українська співачка кримськотатарського походження, переможниця Євробачення-2016 Джамала захопила кадрами зі старшим сином, який прийшов до неї на репетицію у Польщі.

Як пише Politeka.net, зараз Джамала займається важливою справою - підтримує Україну на культурному фронті, виступає з благодійними концертами в Європі, а також бере участь у польському проекті "Танці зі зірками", щоб допомогти дітям, які постраждали від дій російських окупантів.

Фіналістка «Євробачення» дуже сумує за своєю родиною та маленькими синами. Але зараз Джамала поділилася своєю радістю – старший син – 4-річний Емір-Рахман приїхав до неї на репетицію. Кадри щаслива мама розмістила у Instagram у форматі сторіс.

"Хто прийшов до анаки (мама татарською - ред.) на роботу? Емір!", - говорить у кадрі Джамала.

Хлопчик швидко зорієнтувався на знімальному майданчику та познайомився з партнером мами з парткету танцюристом Яцеком Єшці.

Крім того, Емір побував у маминій гримерці, де його підстригли.

Нагадаємо, співачка Джамала показала, як відбувається підготовка до польських "Танців із зірками".

Як повідомляла Politeka, співачка Джамала познайомила зі своїм польським партнером по "Танцям з зірками".

Також Politeka писала, що маленький син співачки Джамали захопив виконанням хіта "Ой, у лузі червона калина".