Як пише Politeka.net, зараз Джамала займається важливою справою - підтримує Україну на культурному фронті, виступає з благодійними концертами в Європі, а також бере участь у польському проекті "Танці зі зірками", щоб допомогти дітям, які постраждали від дій російських окупантів.
Фіналістка «Євробачення» дуже сумує за своєю родиною та маленькими синами. Але зараз Джамала поділилася своєю радістю – старший син – 4-річний Емір-Рахман приїхав до неї на репетицію. Кадри щаслива мама розмістила у Instagram у форматі сторіс.
"Хто прийшов до анаки (мама татарською - ред.) на роботу? Емір!", - говорить у кадрі Джамала.
Хлопчик швидко зорієнтувався на знімальному майданчику та познайомився з партнером мами з парткету танцюристом Яцеком Єшці.
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Крім того, Емір побував у маминій гримерці, де його підстригли.
Нагадаємо, співачка Джамала показала, як відбувається підготовка до польських "Танців із зірками".
Як повідомляла Politeka, співачка Джамала познайомила зі своїм польським партнером по "Танцям з зірками".
Також Politeka писала, що маленький син співачки Джамали захопив виконанням хіта "Ой, у лузі червона калина".