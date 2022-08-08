Певица Джамала показала своего польского партнера по "Танцям з зірками" Яцека Ешке, с которым будет выступать в Польше.

Как пишет Politeka.net, Джамала - популярная украинская исполнительница и победительница "Евровидения", где знаменитость исполнила свою композицию - 1944. А еще Джамала решила принять участие в "Танцях з зірками", но выиграть на проекте не удалось. А сейчас знаменитость решила испытать силы на польском проекте "Танці з зірками", где ее партнером стал Яцек Ешке. Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится всем интересным.

А в этот раз знаменитость решила познакомить фанов со своим партнером Яцеком. На кадрах пара пришла в танцевальный зал на тренировку.

"Хочу познакомить вас с Яцеком Ешке. Хочу напомнить, что это не про танцы для нас", - написала Джамала в сторис.

"Начались танцевальные пытки", - написала певица на следующем сторис.

Стоит отметить, что Джамала после начала войны знаменитость отправилась в Европу, где активно освещала украинские события, а также выступала с концертами, собирая деньги благодаря благотворительности.

Напомним, маленький сын Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина"

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