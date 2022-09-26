Как пишет Politeka.net, сейчас Джамала занимается важным делом - поддерживает Украинуу на культурном фронте, выступает с благотворительными концертами в Европе, а также участвует в польском проекте Танці з зірками", чтобы помочь детям, пострадавшим от действий российских оккупантов.
Финалистка «Евровидения» очень скучает по своей семье и маленьким сыновьям. Но сейчас Джамала поделилась своей радостью – старший сын - 4-летний Эмир-Рахман приехал к ней на репетицию. Кадры счастливая мама разместила в Instagram в формате сторис.
"Кто пришел к анаке (мама на татарском — ред.) на работу? Эмир!", — говорит в кадре Джамала.
Мальчик быстро сориентировался на съемочной площадке и познакомился с партнером мамы по парткету танцором Яцеком Ешке.
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Кроме того, Эмир побывал в маминой гримерке, где его подстригли.
Напомним, певица Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".
Как Politeka сообщала, певица Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".
Также Politeka писала, что маленький сын певицы Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".