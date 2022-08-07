Чтобы поднять патриотических дух украинцев популярная исполнительница и победительница "Евровидения" Джамала спела "Ой, у лузі червона калина" со своим старшим сыночком. Трогательное видео она разместила у себя в Инстаграм.

В кадре мальчик, одетый в нарядный костюм-вышиванку, поет первые строки знаменитого гимна Сечевых Стрельцов. Потом к нему присоединяется звездная мамочка.

На видео также мельком появился младший сын Джамалы.

«Героям Слава! Воздушным силам Украины! Вы своими крыльями защищаете наших детей!», - написала певица.

"Как на маму похож", "Ангелочек", "Сонышко", - восхищаются поклонники.

Отметим, что 7 августа на Украине отмечается День военно-воздушных сил. В состав Воздушных сил ВСУ входят разведывательная и атакующая авиация, специальные воздушные войска и ПВО. Все эти силы ежедневно воюют на фронте, распознают и уничтожают точки оккупантов, ведут разведку с воздуха и охраняют украинцев.

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