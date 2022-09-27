Олімпійська чемпіонка разом із сином, втікаючи від повномасштабного вторгнення рф, поїхала до Іспанії, де постійно стикається з різними проблемами.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Різатдінова несподівано вирішила розповісти про постать королеви Єлизавети ІІ.

"Я досі під враженням від реакції Британії та всього світу. Чого варті тільки фото Девіда Бекхема десятки годин, що стоїть у черзі, просто щоб попрощатися. Напевно, це і є справжня велич - коли перед твоїм авторитетом зрівнюються всі інші, від глав країн до світових зірок. Британці прощалися не просто з людиною, чи просто з образом королеви, вони прощалися з епохою, проводили епоху", — пише гімнастка.

Пост вона супроводила постером до серіалу "Корона", присвяченому британській королівській родині.

"Символічно королева Черчилля, Брексита і ще тисяч доленосних подій для Британії встигла таки прийняти нового Прем'єр-міністра, напевно давши їй кілька порад. Саме з відходом із життя Королеви і його докладним освяченням у ЗМІ до мене прийшло розуміння значущості монарха для монархії", — зізнається Ганна.

Спортсменка розповіла, що була в Лондоні, виступаючи на Олімпіаді 2012, але тоді через постійні тренування вона не відчула цей британський дух, дух королівства .

"Як і багато хто, з інтересу, зараз дивлюся серіал «Корона». Дуже цікаво подивитися за лаштунки Букінгемського палацу. Звичайно, як і у всьому, що пов'язано з владою, у королівстві все не було так однозначно та райдужно. Але одне я знаю точно, саме завдяки Королеві Єлизаветі мій наступний приїзд до Англії буде особливим. Спочивай з миром🙏🏼", — додала Різатдінова.

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