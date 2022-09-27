Олимпийская чемпионка вместе с сыном, убегая от полномасштабного вторжения рф, уехала в Испанию, где постоянно сталкивается с разными проблемами.

В этот раз на своей странице в Instagram Ризадинова неожиданно решила рассказать о фигуре королевы Елизаветы II.



"Я до сих пор под впечатлением от реакции Британии и всего мира. Чего стоят только фото Дэвида Бекхэма десятки часов, стоявшего в очереди, просто чтобы попрощаться. Наверное, это и есть настоящее величие – когда перед твоим авторитетом сравниваются все остальные, от глав стран до мировых звезд. Британцы прощались не просто с человеком, просто с образом королевы, они прощались с эпохой, проводили эпоху", - пишет гимнастка.

Пост она сопроводила постером к сериалу "Корона", посвященному британской королевской семье.

"Символически королева Черчилля, Брексита и еще тысяч судьбоносных событий для Британии успела все-таки принять нового Премьер-министра, наверняка дав ей несколько советов. Именно с уходом из жизни Королевы и его подробным освещением в СМИ ко мне пришло понимание значимости монарха для монархии" , – признается Анна.

Спортсменка рассказала, что была в Лондоне, выступая на Олимпиаде 2012, но тогда из-за постоянных тренировок она не почувствовала этот британский дух, дух королевства.

"Как и многие из интереса сейчас смотрю сериал «Корона». Очень интересно посмотреть за кулисы Букингемского дворца. Конечно, как и во всем, что связано с властью, в королевстве все не было так однозначно и радужно. Но одно я знаю точно, именно благодаря Королеве Елизавете мой следующий приезд в Англию будет особенным. Покойся с миром", - добавила Ризатдинова.

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