Естонія, як і багато європейських країн, допомагає Україні у боротьбі за незалежність у розв'язаній Росією війні.

Телеведуча Леся Нікітюк відвідала цю країну та показала неоціненну допомогу нашій країні.

Зокрема знаменитість виклала кадри на своїй сторінці в Інстаграм, зроблені в українській греко-католицькій церкві в Таллінні.

«Саме ця церква першою відчинила свої двері волонтерам. Поки отець Роман проводив службу та молився за Україну, у підвалі церкви волонтери сортували гуманітарну допомогу, їжу та амуніцію та відправляли в Україну», - повідомила Нікітюк.

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Українці відгукнулися на відео телеведучої подяки.

"Дякую Естонії за їхні великі, добрі серця 🙌",

"Дуже вдячні за допомогу УГКЦ Естонії та всім, хто невтомно працює та наближає нашу Перемогу",

"Нас підтримує вся Європа",

"Від щирого серця подяка вам", - пишуть у мережі.

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