Естонія, як і багато європейських країн, допомагає Україні у боротьбі за незалежність у розв'язаній Росією війні.
Телеведуча Леся Нікітюк відвідала цю країну та показала неоціненну допомогу нашій країні.
Зокрема знаменитість виклала кадри на своїй сторінці в Інстаграм, зроблені в українській греко-католицькій церкві в Таллінні.
«Саме ця церква першою відчинила свої двері волонтерам. Поки отець Роман проводив службу та молився за Україну, у підвалі церкви волонтери сортували гуманітарну допомогу, їжу та амуніцію та відправляли в Україну», - повідомила Нікітюк.
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Українці відгукнулися на відео телеведучої подяки.
"Дякую Естонії за їхні великі, добрі серця 🙌",
"Дуже вдячні за допомогу УГКЦ Естонії та всім, хто невтомно працює та наближає нашу Перемогу",
"Нас підтримує вся Європа",
"Від щирого серця подяка вам", - пишуть у мережі.
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