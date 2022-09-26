Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка звільнилася з телеканалу "Україна", а нещодавно повідомила, що влаштувалася на телеканал "Дом", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість здивувала новим фото без макіяжу та розповіла, як приготувалася до зими.

На новій фотографії Лілія зняла собі на дачі з кабачками в руках. Перед камерою вона з'явилася у відповідному дачному образі – у вільній синій футболці, з розпущеним волоссям і без макіяжу на обличчі. При цьому вона виглядає дуже природно та загадково посміхається.

У підписі до публікації Ребрик написала: "Осінь цього року взялася зарано нагадувати, що не за горами зима: у Карпатах уже сніг! І я всерйоз задумалася над запасами на зиму! Статті про необхідність запастися трапляються на очі аж занадто часто - настільки, що і в мені прокинувся синдром білки. Поки дача радує врожаєм і на тому дякую. Але. Консервацію від мами привезли, фірмові свекрусині закатані томати та огірки на дачі склали. Маємо трохи запасів круп, кілька пачок макаронів, борошна і олію. Чим ще варто запастися? Що ви складаєте на зиму (раніше був "чорний день", тепер у лексиконі "не чіпай, то на зиму"!)".

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