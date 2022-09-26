Знаменита українська співачка Настя Каменських розповіла про благодійний фонд "Життєлюб" та його акцію "Обід без бід".

Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка Настя Каменських не припиняє робити все, щоб підтримати країну та людей у ​​цей складний період. Наразі вона дає благодійні концерти та співпрацює з волонтерськими фондами. На своїй сторінці в Instagram вона розповіла про незвичайний волонтерський проект, який допомагає людям похилого віку.

Настя Каменських розповіла про благодійний фонд "Життєлюб" та його акцію "Обід без бід". В рамках акції волонтери безкоштовно роздають гарячу їжу тим, хто цього потребує найбільше, зокрема це люди похилого віку.

"Їм потрібна наша з вами підтримка. Один обід коштує 60 гривень. І ви можете допомогти нагодувати одного, двох чи більше бабусь та дідусів, зробивши донат за посиланням", - закликала Настя Каменських.

Крім того, співачка наголосила, що фонду потрібна допомога не лише з донатами. Наприклад, фонд шукає волонтерів, крім того їм потрібна допомога власників кафе та кухарів.

"Давайте подаруємо нашим милим бабусям та дідусям тепло та турботу, адже їм так важливо знати, що навіть у такі важкі часи, у їхньому житті є щось таке незмінне", - додала співачка.

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