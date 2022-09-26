Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка Настя Каменських не припиняє робити все, щоб підтримати країну та людей у цей складний період. Наразі вона дає благодійні концерти та співпрацює з волонтерськими фондами. На своїй сторінці в Instagram вона розповіла про незвичайний волонтерський проект, який допомагає людям похилого віку.
Настя Каменських розповіла про благодійний фонд "Життєлюб" та його акцію "Обід без бід". В рамках акції волонтери безкоштовно роздають гарячу їжу тим, хто цього потребує найбільше, зокрема це люди похилого віку.
"Їм потрібна наша з вами підтримка. Один обід коштує 60 гривень. І ви можете допомогти нагодувати одного, двох чи більше бабусь та дідусів, зробивши донат за посиланням", - закликала Настя Каменських.
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Крім того, співачка наголосила, що фонду потрібна допомога не лише з донатами. Наприклад, фонд шукає волонтерів, крім того їм потрібна допомога власників кафе та кухарів.
"Давайте подаруємо нашим милим бабусям та дідусям тепло та турботу, адже їм так важливо знати, що навіть у такі важкі часи, у їхньому житті є щось таке незмінне", - додала співачка.
Нагадаємо, що Каменських довела до сліз відео про українців у День пам'яті про захисників.
Як повідомляла Politeka, Каменських знайшла слабке виправдання співпраці з рф після 2014 року.
Також Politeka писала, що Каменських, яка повернулася до України без Потапа, вирішила висловитися.