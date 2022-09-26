Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица Настя Каменских не прекращает делать все, чтобы поддержать страну и людей в этот сложный период. Сейчас она дает благотворительные концерты и сотрудничает с волонтерскими фондами. На своей странице в Instagram она рассказала о необычном волонтерском проекте, который помогает пожилым людям.
Настя Каменских рассказала о благотворительном фонде "Життєлюб" и его акции "Обід без бід". В рамках акции волонтеры бесплатно раздают горячую еду тем, кто в этом нуждается больше всего, в частности это пожилые люди.
"Им нужна наша с вами поддержка. Один обед стоит 60 гривен. И вы можете помочь накормить одного, двух или больше бабушек и дедушек, сделав донат по ссылке", - призвала Настя Каменских.
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Кроме того, певица отметила, что фонду нужна помощь не только с донатами. Например, фонд ищет волонтеров, кроме того им нужна помощь владельцев кафе и поваров.
"Давайте подарим нашим милым бабушкам и дедушкам тепло и заботу, ведь им так важно знать, что даже в такие трудные времена, в их жизни есть что-то такое неизменное", - добавила певица.
Напомним, что Каменских довела до слез видео об украинцах в День памяти о защитниках.
Как сообщала Politeka, Каменских нашла слабое оправдание сотрудничества с рф после 2014 года.
Также Politeka писала, что Каменских, которая вернулась в Украину без Потапа, решила высказаться.