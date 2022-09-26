Як пише Politeka.net, українська актриса Ксенія Мішина вважається однією з найкрасивіших і найстрункіших зірок вітчизняного шоу-бізнесу. Нею захоплюється величезна кількість шанувальниць, які прислухаються до її порад та рекомендацій щодо догляду за собою.
У розділі Instagram-Stories Мішина вирішила показати свої ранкові ритуали та козирнула своє чудовою підтягнутою фігурою.
"Зараз зроблю всі ранкові ритуали і заряджу вас, щоб ваш тиждень почався з чогось нового та корисного", - повідомила актриса.
Зірка зняла себе в ліжку, показала вигляд із вікна, продемонструвала улюблену вправу та позаймалася йогою.
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На одному з кадрів Ксенія Мішина не стала морочитися і без сорому показала себе в рожевих ажурних трусах.
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