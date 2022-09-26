Как пишет Politeka.net, украинская актриса Ксения Мишина считается одной из самых красивых и стройных звезд отечественного шоу-бизнеса. Ею восхищается огромное количество поклонниц, которые прислушиваются к ее советам и рекомендациям по уходу за собой.
В разделе Instagram-Stories Мишина решила показать свои утренние ритуалы и козырнула свое замечательной подтянутой фигурой.
«Сейчас сделаю все утренние ритуалы и заряжу вас, чтобы ваша неделя началась с чего-то нового и полезного», - сообщила актриса.
Звезда сняла себя в постели, показала вид из окна, продемонстрировала любимое упражнение и позанималась йогой.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
"Среди них очень много женщин": стало известно сколько пленных удерживают оккупанты
Шольц боится давать Украине танки, у Лиз Трасс другое мнение: "Мы не должны слушать надуманные угрозы"
Дагестан охватили масштабные протесты против мобилизации, началась стрельба: "Уже автоматные очереди и..."
Беда случилась с женой "Холостяка" Добрынина, звезда решилась показать лицо: "Нормально так..."
На одном из кадров Ксения Мишина не стала заморачиваться и без стеснения показала себя в розовых ажурных трусах.
Напомним, "Холостячка Мишина рассказала, как сын начал бунтовать из-за учебного года: "Такая история!"
Как Politeka сообщала, Мишина похвасталась в ванной, как быстро превратиться в красавицу
Также Politeka писала, Мишина призналась, как с подружкой звонит Залужному и Киму по вечерам.