Популярная актриса и первая "Холостячка" Ксения Мишина без стеснения показала аппетитные формы в нижнем белье.

Как пишет Politeka.net, украинская актриса Ксения Мишина считается одной из самых красивых и стройных звезд отечественного шоу-бизнеса. Ею восхищается огромное количество поклонниц, которые прислушиваются к ее советам и рекомендациям по уходу за собой.

В разделе Instagram-Stories Мишина решила показать свои утренние ритуалы и козырнула свое замечательной подтянутой фигурой.

«Сейчас сделаю все утренние ритуалы и заряжу вас, чтобы ваша неделя началась с чего-то нового и полезного», - сообщила актриса.

Звезда сняла себя в постели, показала вид из окна, продемонстрировала любимое упражнение и позанималась йогой.

На одном из кадров Ксения Мишина не стала заморачиваться и без стеснения показала себя в розовых ажурных трусах.

Напомним, "Холостячка Мишина рассказала, как сын начал бунтовать из-за учебного года: "Такая история!"

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