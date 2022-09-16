Украинская актриса и первая героиня "Холостячки" Ксения Мишина активно ведет социальные сети и рассказывает о своей жизни, впечатляет рассказами о работе и стала более открыто общаться с фанатами. В этот раз артистка раскрыла, как делает укладку дома.
Известно, что звезда давно увлечена различными методами по уходу за волосами и старается максимально сберечь длину. Чтобы не повредить локоны на роботе, у звезды тоже есть свои привычки и даже метод сушения феном.
В этот раз Мишина хвастнула способами завивки волос и показала, что творит в ванной перед съемками.
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«Моя любимая прическа простая и очень крутая. Это очень классный вариант, когда захочешь распущенные волосы, но мыть нет времени. Сегодня опять интервью. Небольшой мейк и вперед!» - пишет Ксения.
Сейчас звезда успевает заняться своими популярными проектами, меняет образы и стала развивать свой магазин косметики.
«Кто еще не смотрел первый выпуск подкаста Gloster FM, МЫ И ВАС НАБЕРЕМ!!!😂👌. Звоним Залужному и Киму узнать, когда закончится война» - говорят в описании под кадрами Ксения с подругой.
Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала украинцам, как они постоянно спонсируют россию.
Как сообщала Politeka, Ксения Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Злату Огневич.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошеломила видом, показав, есть ли у нее ботокс.