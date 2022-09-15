Украинская актриса и первая героиня "Холостячки" Ксения Мишина активно ведет социальные сети в Инстаграм и часто рассказывает о себе. Сейчас звезда успевает заняться своими популярными проектами, меняет образы и стала развивать свой магазин косметики.

«Кто еще не смотрел первый выпуск подкаста Gloster FM, МЫ И ВАС НАБЕРЕМ!!!😂👌. Звоним Залужному и Киму узнать, когда закончится война» - говорят в описании под кадрами Ксения с подругой.

В сети ответили позитивно, подметив, что такой образ Ксении им по душе – меньше постановок, большая открытость и общение с близкими:

«Вы обе прекрасны @misha.k.ua ❤; Еще 2-3 недельки🤣; Вы не сестры 😅👏🏻???; Я в шоке, вы как сестры 🙈; Я узнала о вас от Аниты, но когда первый раз увидела то подумала: "О, эта Диана похожа на актрису"; Это к Арестовичу нужно))😂; ахахахаах😂 не понимаю, почему таким красивым кралям не отвечают!».

Также Мишина решила детальнее рассказать, как начинается ее правильное утро. Звезда не только много времени уделяет уходу за собой, но также давно увлечена тренировками, медитацией и йогой.

"Утро началось с пранайами. Это дыхательная практика. Балансирует все системы и эмоциональное состояние. Очень крутая штука. Желательно делать каждый день. Через некоторое время – вы будете космос".

Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала украинцам, как они постоянно спонсируют россию.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Злату Огневич.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошеломила видом, показав, есть ли у нее ботокс.